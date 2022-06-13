Россияне назвали оптимальное количество дней для отпуска

Четверть опрошенных респондентов считает, что оптимальное количество дней отпуска должно быть не менее 30. Об этом говорится в исследовании SuperJob, сообщает ТАСС. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

«Каждому четвертому россиянину нужно четыре недели для полноценного отдыха. Две недели оптимальны для 23 процентов опрошенных, для 22 процентов — три недели. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18 процентов респондентов», — рассказали специалисты. Кроме того, семь процентов опрошенных считает идеальным отпуск в десять дней и лишь два-три процента затруднились с ответов.

Среди респондентов, посчитавших, что оптимальным является отпуск в четыре недели, оказалось 45 процентов мужчин и 39 процентов женщин. Среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей 47 процентов участников исследования назвали такую продолжительность отпуска оптимальной, а среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, — 39 процентов.

Ранее россияне назвали стоимость идеального отпуска. Средний бюджет путешествия мечты на сегодняшний день составляет 160 тысяч рублей.