В Подмосковье дети попали в реанимацию после отравления в гипермаркете

Трое детей в подмосковном Королеве отравились неизвестным веществом в гипермаркете Globus. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, после отравления пострадавшие попали в реанимацию. Один ребенок находится без сознания, двое других — в заторможенном состоянии. Детали случившегося выясняются.

Ранее в подмосковном детском лагере в поселке Тучково от отравления погибли подростки. В одной из комнат общежития лагеря были найдены тела двух 16-летних молодых людей. С места происшествия изъяли пакет с порошком. Предположительно, погибшие употребили наркотическое вещество.