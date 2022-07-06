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Назван подешевевший на 20 процентов овощ

Назван подешевевший на 20 процентов овощ
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Подмосковье на 20 процентов подешевела капуста, сообщил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Кроме того, за прошлую неделю в регионе снизились цены на помидоры, морковь и огурцы.

Основной причиной снижения цен Филимонов назвал увеличение доли овощей, выращенных собственными подмосковными хозяйствами. «Регион ведет активную работу по импортозамещению товаров широкого потребления», — подчеркнул зампред правительства.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает, что помидоры в Подмосковье подешевели на семь процентов, морковь — на шесть. Стоимость огурцов снизилась на пять процентов.

Весной текущего года в российских магазинах зафиксировали снижение цен на баклажаны, киви, кабачки и другие продукты.

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