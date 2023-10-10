Пациента разбудили во время операции на мозге в подмосковной больнице

Подольские врачи разбудили пациента во время операции по удалению опухоли головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

По информации ведомства, 56-летний мужчина поступил в отделение нейрохирургии Подольской областной клинической больницы после нескольких эпилептических приступов. Проведенные КТ- и МРТ-исследования помогли обнаружить у него опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга. Медики подготовили пациента к микрохирургической операции под нейрофизиологическим контролем.

Опухоль задевала речевые центры головного мозга. Чтобы сохранить речевую функцию после удаления опуходи, врачи решили провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента.

«С пациентом общался специально приглашенный лингвист. Параллельно, используя современное нейрохируогическое оборудование, в том числе интраоперационную нейронавигацию, мы определили границы опухоли. Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга», — цитирует Минздрав заведующего нейрохирургическим отделением больницы Михаила Землянского.

Занявшая семь часов операция прошла успешно. На следующий день мужчине провели контрольное МРТ-исследование, осложнений оно не показало.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он находится в стационаре под наблюдением врачей. По прогнозам медиков, период реабилитации после операции займет шесть дней.

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