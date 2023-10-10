Пациента разбудили во время операции на мозге в подмосковной больнице
Подольские врачи пробудили пациента во время операции по удалению опухоли.
Подольские врачи разбудили пациента во время операции по удалению опухоли головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.
По информации ведомства, 56-летний мужчина поступил в отделение нейрохирургии Подольской областной клинической больницы после нескольких эпилептических приступов. Проведенные КТ- и МРТ-исследования помогли обнаружить у него опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга. Медики подготовили пациента к микрохирургической операции под нейрофизиологическим контролем.
Опухоль задевала речевые центры головного мозга. Чтобы сохранить речевую функцию после удаления опуходи, врачи решили провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента.
«С пациентом общался специально приглашенный лингвист. Параллельно, используя современное нейрохируогическое оборудование, в том числе интраоперационную нейронавигацию, мы определили границы опухоли. Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга», — цитирует Минздрав заведующего нейрохирургическим отделением больницы Михаила Землянского.
Занявшая семь часов операция прошла успешно. На следующий день мужчине провели контрольное МРТ-исследование, осложнений оно не показало.
Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он находится в стационаре под наблюдением врачей. По прогнозам медиков, период реабилитации после операции займет шесть дней.
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