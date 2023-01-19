Пациентка загорелась на операционном столе в столичной больнице

На операционном столе в НИИ имени Склифософского загорелась и получила серьезные ожоги руки и спины пациентка, передает Baza.

«По словам родных девушки, врачи даже не извинились перед ней, попытавшись замять дело. В больнице же считают, что ожоги поверхностные, а пациентка преувеличивает», — рассказывает источник.

По имеющимся данным, женщина с переломом плеча поступила в столичную больницу 8 декабря 2022 года. Врачи должны были поставить ей пластину. Когда медики вкололи пациентке обезболивающее, она заснула, но вскоре проснулась от резкой боли и увидела, что горит прямо на больничной койке.

«Пациентка начала кричать, а проводившие операцию врачи — тушить пожар. Огонь удалось сбить, но девушка сильно пострадала», — рассказывает Baza.

После инцидента пациентку перевели в палату, где лечили уже не перелом, а ожоги. Пострадавшая уверяет, что врачи попросили ее не фотографировать их. Ее мужу медики заявили, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в оборудовании: белье, на котором лежала женщина, было пропитано антисептиком и вспыхнуло мгновенно. Они отметили, что проводивший операцию хирург тоже пострадал — ему обожгло руки.

Москвичку выписали 31 декабря, но ей необходимо регулярно возвращаться в больницу на перевязки. Полученный ожог, по словам сотрудников медучреждения, будет заживать около года. Сломанное плечо пациентки из-за пожара оказалось повреждено еще больше: огонь дополнительно нарушил подвижность тканей.

Женщина намерена подать на врачей в суд. Медиков проверят следователи, уточняет Baza.

Ранее 72-летняя россиянка загорелась, решив закурить сигарету во время кислородотерапии. У доставленной в ГКБ имени Иноземцева пенсионерки диагностировали множественные ожоги и поражение около 35 процентов тканей.