Стало известно о резком падении цен на арендное жилье в центре Москвы

Цены на арендное жилье в центре Москвы за год упали более чем на четверть, сообщает РБК со ссылкой на материалы «ЦИАН.Аналитики».

«За 2022 год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве снизилась на 14,84 процента. Среди округов максимальное снижение (минус 27,3 процента) отмечено в ЦАО, среди районов — на Пресне (минус 33 процента)», — говорится в сообщении.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Центральном административном округе снизилась с 87,5 тысячи рублей до 63,6 тысячи рублей в месяц. Кроме того, цены на съемное жилье снизились в Северо-Восточном округе — на 12,94 процента, на юго-западе столицы — на 12,5 процента, на востоке — на 11,43 процента, на севере города стоимость арендных квартир подешевела на 10,43 процента. Как стало известно, в остальных округах ставки снизились менее чем на десять процентов.

Ранее были определены районы Москвы с максимально подорожавшим жильем.