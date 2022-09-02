Москва обошла все города России по падению цен на жилье

Рейтинг российских городов-лидеров по падению цен на вторичное жилье в августе составили в «РБК-Недвижимости» со ссылкой на аналитиков популярного интернет-сервиса для размещения объявлений. Москва обошла все города из списка.

В столице средняя цена квадратного метра в августе по сравнению с июлем упала на 4,1 процента, до 255 тысяч рублей. Аналитики отметили, что это самое сильное падение за месяц среди крупнейших городов России.

Вторую строчку занял Калининград с падением стоимости на 3,4 процента, до 111,5 тысячи рублей, а третью — Краснодар с отметкой в 100 тысяч рублей за «квадрат», что ниже на 2,2 процента за месяц. В пятерку также вошли Симферополь и Санкт-Петербург со снижением цен на 1,3 и 1,2 процента, до 110,5 и 180,4 тысячи рублей соответственно.

Также в рейтинг попали Красноярск, Новосибирск, Севастополь, Сочи и Тюмень, где было замечено снижение от 0,9 до 0,4 процента.

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