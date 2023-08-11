Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что утром 11 августа была совершена попытка атаки беспилотника на столицу.

По словам градоначальника, силами ПВО летальный аппарат был сбит в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также выявлено не было. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города.