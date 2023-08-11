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11:39, 11 августа 2023
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Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео

Мэр Собянин: при ликвидации беспилотника в Москве никто не пострадал.

Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что утром 11 августа была совершена попытка атаки беспилотника на столицу.

По словам градоначальника, силами ПВО летальный аппарат был сбит в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также выявлено не было. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города.

Кадры с места падения обломков беспилотника опубликовал Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, БПЛА успел пролететь около 150 метров вдоль русла реки.

Ранее столичный аэропорт Внуково закрыли из-за возможной угрозы атаки беспилотника.