11:39, 11 августа 2023
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Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео
Мэр Собянин: при ликвидации беспилотника в Москве никто не пострадал.
Кадр: Telegram-канал Mash
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что утром 11 августа была совершена попытка атаки беспилотника на столицу.
По словам градоначальника, силами ПВО летальный аппарат был сбит в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также выявлено не было. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города.