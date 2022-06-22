В Москве продолжилось падение спроса на новостройки

Падение спроса на новостройки продолжается в Москве третий месяц подряд, сообщает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Так, в мае 2022 года было зарегистрировано 4856 договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости, что на семь процентов меньше, чем в апреле (5223 ДДУ). А еще в марте было заключено 9422 сделки.

В то же время в нежилом фонде столицы в мае этого года зарегистрировано 2488 ДДУ, что на 1577 ДДУ меньше, чем в апреле (4 065 ДДУ). При этом в апреле по сравнению с мартом было зарегистрировано на 831 договора меньше.

«С января по май 2022 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 55215 договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды, что на процент выше аналогичного периода прошлого года (54852 ДДУ) и на 65 процентов больше показателя 2020 года (33390 ДДУ)», — сообщает при этом ведомство.

Ранее были названы самые продаваемые новостройки в Москве. Лидером в рейтинге стал жилой комплекс комфорт-класса на западе столицы «Матвеевский парк», где было заключено 183 договора долевого участия (ДДУ).