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17:39, 08 февраля 2023
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В московском дворе обнаружили пакет с живым питоном

В московском дворе обнаружили пакет с живым питоном
Фото: David Clode / Unsplash

Пакет с живым питоном обнаружили во дворе на северо-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Медведково и рядом». Змею нашла местная жительница, которая хотела припарковать автомобиль.

Женщина решила отодвинуть пакет от парковочного места и увидела внутри питона. По данным канала, пресмыкающееся замерзло и уснуло. Дальнейшая судьба рептилии пока неизвестна.

Ранее питон вылез из канализации московской многоэтажки. Змея накинулась на пенсионерку в ванной комнате.

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