В московском дворе обнаружили пакет с живым питоном

Пакет с живым питоном обнаружили во дворе на северо-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Медведково и рядом». Змею нашла местная жительница, которая хотела припарковать автомобиль.

Женщина решила отодвинуть пакет от парковочного места и увидела внутри питона. По данным канала, пресмыкающееся замерзло и уснуло. Дальнейшая судьба рептилии пока неизвестна.

Ранее питон вылез из канализации московской многоэтажки. Змея накинулась на пенсионерку в ванной комнате.