Палатка на крыше московской многоэтажки удивила столичных жителей

Палатку заметили на крыше многоэтажного дома в Москве на улице Стартовая напротив МКАД. Фотографию опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Увиденное удивило и рассмешило столичных жителей.

«Программа "доступное жилье"», «Это Карлсон, который живет на крыше», «Отдыхают на крыше, наверное», «Тут лучше уточнять — куда они нужду справляют? А так доступ на крышу — своя романтика», — прокомментировали юзеры.

Некоторые пользователи предположили, что, возможно, на крыше здания проводятся сварочные работы и по технике безопасности должна стоять палатка сварщика.

Ранее на крыше высотки на Фрунзенской набережной обнаружили кирпичный дом.