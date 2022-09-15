Раскрыта марка автомобиля на памятнике Юрию Никулину в Москве

Бронзовая фигура Юрия Никулина, садящегося в припаркованный кабриолет находится на Цветном бульваре перед зданием Московского цирка. Марку машины на знаменитом памятнике раскрыл один из пользователей Telegram-канала «История Москвы».

«Интересно, что автомобиль Adler Trumpf Junior, на который слегка опирается артист, участвовал в съемках Кавказский пленницы», — написал он.

По словам автора поста, изначально памятник планировали поставить прямо на проезжай части и создать видимость припаркованного автомобиля, но в целях безопасности от этой идеи отказались.

Ранее стало известно, что в Оружейном переулке в центе Москвы открыли памятник эстрадному певцу и политическому деятелю Иосифу Кобзону.