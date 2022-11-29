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18:19, 29 ноября 2022
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В Москве установят памятник Юрию Шатунову

В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову установят в Москве к 6 сентября 2023 года. Монумент появится на могиле певца на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Аркадия Кудряшова.

«Скульптор приступил к работе [над памятником]. К юбилею [Шатунова] установят», — сообщил собеседник агентства.

Кудряшов не стал раскрывать имя скульптора и уточнять, кто из гостей будет присутствовать на открытии памятника. «Доживем — увидим», — сказал он.

Шатунов скончался в июне 2022 года от острой сердечной недостаточности. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.

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