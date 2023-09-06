Вылизывающая своего детеныша в Московском зоопарке панда Диндин попала на видео

Увиденное умилило подписчиков канала. «Лапочка», «Милашки», «Такие милые коготочки на маленькой лапке», «Пирожочек маленький кряхтит», «Какая она у нас умница, ответственная мамочка», — написали они в комментариях.

Ранее полярный медведь Диксон перекусил арбузом в Московском зоопарке и попал на видео.