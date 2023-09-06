Вылизывающая своего детеныша в Московском зоопарке панда Диндин попала на видео
Вылизывающая своего детеныша панда Диндин умилила москвичей.
Вылизывающая своего детеныша панда Диндин попала на видео, опубликованное в Telegran-канале Московского зоопарка.
«Диндин бережно вылизывает малыша. Это не просто мило — это полезно. Такое вылизывание очищает и увлажняет кожу, убирает все лишнее и предотвращает пересыхание. Оно также помогает правильной работе кишечника, чтобы малыш в числе прочего мог регулярно ходить в туалет», — объяснили сотрудники зоопарка.
Увиденное умилило подписчиков канала. «Лапочка», «Милашки», «Такие милые коготочки на маленькой лапке», «Пирожочек маленький кряхтит», «Какая она у нас умница, ответственная мамочка», — написали они в комментариях.
Ранее полярный медведь Диксон перекусил арбузом в Московском зоопарке и попал на видео.