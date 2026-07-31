Панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка отметили дни рождения

В Московском зоопарке 30 июля свое девятилетие отметила панда Диндин, а уже сегодня, 31 июля, свой юбилей — 10 лет, встречает Жуи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зверинца Светлана Акулова.

Акулова рассказала, что Диндин стала настоящим образцом грации и силы. Ее вес — 125 килограмма, а рост 160 сантиметров на задних лапах. По характеру она заботливая и совсем немного капризная мама.

Жуи же настоящий богатырь, весом 138 килограммов и ростом 175 сантиметров. По характеру мальчик спокойный добряк, который любит поспать и полакомиться бамбуком.

Обе панды здоровы, активны и чувствуют себя отлично.

Акулова также добавила, что сейчас в зоопарке проходит «Неделе панд», которая продлится до 2 августа. Все желающие могут послушать интересные лекции зоологов, пройти квест, посетить экскурсии и не только.

Ранее Московский зоопарк рассказал о самых любимых игрушках панды Катюши, детеныше Диндин и Жуи.