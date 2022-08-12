Москвич обнаружил копию купола римского Пантеона в столичном метро

Копия купола римского Пантеона находится на одной из станций столичного метро. Об этом один из москвичей рассказал в посте в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По словам автора топика, уменьшенная архитектурная копия находится в вестибюле станции «Парк культуры» Кольцевой линии метрополитена. Свод потолка украшен кессонами, уменьшающимися к центру. «Только в Риме в центре купола — отверстие, через которое луч солнца обходит по кругу храм, а в Москве это пятиконечная звезда, древний символ охраны и безопасности», — рассказал москвич.

В комментариях пользователи выразили восхищение архитектурой столичного метро, а также отметили наблюдательность жителя столицы. «Старые станции давно признаны памятниками архитектуры. Рада, что заметили», «Московское метро, особенно довоенное — чудо архитектуры. В оформлении каждой станции есть свои "фишки". Но для нас метро — прежде всего транспорт: мы торопимся, бежим на пересадки, а надо остановиться хоть на несколько минут. Тогда можно по достоинству оценить стиль и роскошь самого красивого метро в мире!» — написали юзеры под постом.

Ранее москвичам объяснили смысл третьего пути на одной из станций метро.