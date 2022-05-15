В сети обсудили спрятанные на пачке популярных в СССР папирос загадки

Пользователи группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте» обсудили загадки, спрятанные на пачке популярных в СССР папирос «Беломорканал».

«Самой распространенной загадкой было найти число 14 на пачке, а дальше шли вопросы посложнее», «В одно время на пачке еще предлагали найти цифры 66 и 99. Но это, подскажу, было, когда название печатали в кавычках», «Еще искали кошку, которая лезет в трубу», — написали в комментариях под публикацией подписчики сообщества.

Также на упаковке папирос находили числа 29, 39 и различные изображения. Например, собаку, алкоголиков со стаканами, пилу-ножовку, голову в фуражке, белку. Еще людям предлагали найти медведя или лыжника, которые на самом деле не были нанесены на упаковку, а «прятались» за горами.

Один из подписчиков даже вспомнил анекдот о знаменитых папиросах: «Взлетает самолет. Пилот спрашивает штурмана: Ты карты взял? — Да, целых две колоды, — Значит, опять придется по пачке "Беломора" лететь».

Ранее в сети составили портрет типичного советского сердцееда. Образ покорителя сердец был неразрывно связан с курением, эта вредная привычка явно добавляла герою бонусов.