В московском доме нашли «питерскую парадную»

Фотографиями «парадной» в одном из домов по улице Чаплыгина житель столицы поделился в группе «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На снимках — лестницы с резными перилами, картины на стенах, пианино и деревянные бюсты.

«Вот это да!», «Восторг!», «Там на входе ОМОН, наверное, стоит», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Несколько человек нашли сходство этого подъезда с питерскими парадными.