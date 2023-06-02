В московском доме нашли «питерскую парадную»
Москвичи нашли «питерскую парадную» в доме на улице Чаплыгина.
Фотографиями «парадной» в одном из домов по улице Чаплыгина житель столицы поделился в группе «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На снимках — лестницы с резными перилами, картины на стенах, пианино и деревянные бюсты.
«Вот это да!», «Восторг!», «Там на входе ОМОН, наверное, стоит», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Несколько человек нашли сходство этого подъезда с питерскими парадными.
Автор рассказал, что в здании есть «много контор, что-то с художественным уклоном, а еще красоту наводят страждущим».
Ранее объявление школьников в подъезде московской многоэтажке восхитило пользователей сети.