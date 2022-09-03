Жительница Подмосковья заразилась опасным паразитом от домашней собаки

Врачи подмосковной Химкинской больницы спасли 37-летнюю женщину, поступившую в медучреждение с симптомами перитонита. Во время обследования выяснилось, что у пациентки произошел разрыв кисты с опасным ленточным червем эхинококком внутри. В пресс-службе Депздрава Московской области «Мосленте» сообщили, что человек может заразиться паразитом от животного.

«Этот паразит поражает домашних животных, чаще всего собак. В организм человека он попадает с плохо помытыми овощами и фруктами или при непосредственном контакте с животным. Сначала личинки попадают в желудок, а затем всасываются в кровь и проникают в легкие либо в печень человека», — объяснили в ведомстве.

Врачи обнаружили у россиянки в обеих долях печени две кисты размером более 15 сантиметров в диаметре. Из-за разрыва одного из образований паразит оказался в брюшной полости. При поступлении у женщины наблюдалась тошнота с болью в верхних отделах живота.

Пациентку экстренно прооперировали. В настоящий момент ее уже выписали из больницы под наблюдение врача.

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