Парик Бузовой выставили на продажу за полмиллиона рублей

Парик певицы и телеведущей Ольги Бузовой выставили на продажу на одном из популярных сайтов за 500 тысяч рублей.

Владелец лота назвал его «Парик Бузовой эксклюзив». И теперь старается убедить покупателей в подлинности изделия. «Парик носила Ольга Бузова для фотосессии, состояние отличное», — говорится в описании товара.

Для подтверждения своих слов продавец приложил скриншот поста звезды, опубликованного на личной странице артистки в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На снимке Бузова изображена в точно таком же парике.

Ранее Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом, в который она облачилась на одном из недавних светских мероприятий. Юзеры осудили платье с глубоким декольте и разрезом от тазовой кости.