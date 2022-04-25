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Парклеты в Москве начнут работать по-новому

Парклеты в Москве начнут работать по-новому
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Москве работу парклетов решили организовать по-новому. Их установку и обслуживание возьмут на себя рестораторы. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Депренса.

Небольшие зоны отдыха в Москве получат статус полноценной летней веранды, а обслуживать посетителей начнут официанты. Количество парклетов в городе увеличится. «Наша задача — безопасность и комфорт для всех. Поэтому новые места для размещения парклетов будут учитывать интересы как рестораторов и посетителей, так и других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Это решение было одобрено мэром Москвы Сергеем Собяниным. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, возможность дополнительно обустраивать летние веранды позволит увеличить число гостей в полтора раза, а также сохранить рабочие места.

Ранее стало известно, что сезонные веранды открылись в столице 1 апреля. В Москве насчитывалось 3328 летних кафе.

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