Сегодня в 10:49
1 мин.

Парковка в Москве станет бесплатной на два дня

Город /
Парковка в Москве станет бесплатной на два дня
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Парковка в Москве станет бесплатной на два дня, 7 и 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.

Уточняется, что 6 марта парковки работают по тарифам воскресенья. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни.

«Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки», — сообщил руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Ранее ЦОДД предложил москвичам новые правила парковки. Они запретят ставить авто вдоль тротуаров. Парковаться можно будет только в специальных «карманах».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.