Парковка в Москве станет бесплатной на два дня, 7 и 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.

Уточняется, что 6 марта парковки работают по тарифам воскресенья. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни.

«Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки», — сообщил руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Ранее ЦОДД предложил москвичам новые правила парковки. Они запретят ставить авто вдоль тротуаров. Парковаться можно будет только в специальных «карманах».