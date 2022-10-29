В Москве заметили вертикально припаркованный на заборе автомобиль

Вертикально припаркованный автомобиль заметили и сняли на фото очевидцы в Москве. Снимок опубликовали в группе «Нагатино | Коломенская» во «Вконтакте».

«Если парковаться, то как королева! Вероятно, женщина за рулем очень торопилась и перепутала педали около школы №1375 на Коломенской набережной», — подписали фото администраторы сообщества.

На опубликованных кадрах видны последствия заезда задним ходом автомобиля на забор. Машина примяла ограждение и повисла на нем.

«Все правильно. Это вертикальная парковка для экономии парковочного пространства», «Удобненько! Вроде и тачка припаркована, и местечко еще осталось свободное», «Еще и около школы! Это как же надо было так педали перепутать, чтоб заехать на двухметровый забор?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковных Химках женщина во время парковки повредила несколько автомобилей на стоянке и попала на видео.