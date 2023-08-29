Парковка электросамокатов на детской площадке возмутила пользователей сети

В Москве на детской площадке припарковали несколько десятков электросамокатов. Снятое там видео опубликовано в Telegram-канале «Ростокино СВАО М125».

«Самокатное столпотворение на Бажова, 7, побудило нас к обсуждению: нужен ли закон о запрете парковок во дворах и на детских площадках?» — написали администраторы сообщества.

«Конечно, нужен», «Думаю, да. Обнаглели», «Вот это выставка», «Не только парковаться, но и ездить. Надоели», «Ни пройти, ни проехать», — ответили пользователи сети.

Ранее зубы школьника «сложились внутрь» после наезда самокатчика в центре Москвы.