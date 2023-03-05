Столичные парковки станут бесплатными на один день

Столичные парковки на один день в праздник станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час», — рассказал градоначальник.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам, отметил глава города.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Международный женский день в столице будет пониженное атмосферного давления, ожидается облачная погода и от минус 3 до плюс 2 градусов тепла днем.