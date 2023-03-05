Город
17:50, 05 марта 2023
1 мин.

Столичные парковки станут бесплатными на один день

Столичные парковки станут бесплатными на один день
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Столичные парковки на один день в праздник станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час», — рассказал градоначальник.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам, отметил глава города.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Международный женский день в столице будет пониженное атмосферного давления, ожидается облачная погода и от минус 3 до плюс 2 градусов тепла днем.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.