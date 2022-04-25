Москвичи вспомнили парковые забавы времен СССР, когда один из пользователей запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), опубликовал соответствующую фотографию в группе «О Москве и москвичах».

Ностальгию у жителей столицы пробудила черно-белая фотография Измайловского парка. Они вспомнили приятные моменты из детства, некоторые из них были связаны с новогодними праздниками. «Я очень любила елку на улице именно в Измайлово. Папа покупал билеты и в каждые каникулы возил меня туда. Даже на аттракционах катался вместе со мной, если боялся отпускать одну», — написала одна из пользовательниц.

Другие юзеры вспомнили, как катались на ледяной горке и цепочной карусели. По словам одного из них, карусель не хуже горок, если сзади тебя сидит человек, который раскручивает тебя сильнее. «И ты летишь, обгоняя впереди находящихся людей, бьешься об одном кресло, затем об другое. Но кайф от полета еще долго держится на твоем теле в виде синяков», — поделился он вариантом забавы своего детства.

Ранее москвичи вспомнили места купания в городе под открытым небом.