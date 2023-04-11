На фестивале «Пасхальный дар» москвичей научат красить яйца
На фестивале «Пасхальный дар» для гостей проведут тематические мастер-классы.
Открытие 15 апреля фестиваля «Пасхальный дар» в своем блоге анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. В городе откроется 25 праздничных площадок, для гостей проведут тематические мастер-классы: научат печь куличи и красить яйца.
Так, например, на Тверской посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пасхальных колокольчиков, сделать праздничную открытку и испечь кулич. В Парке Горького жителей столицы научат выращивать растения, а на Митинской расскажут про создание настольного театра своими руками, отметил градоначальник.
Кроме того, благотворительные фонды и некоммерческие организации проведут свои выставки, выступления и мастер-классы. С 16 по 29 апреля на территории семи столичных храмов пройдут концерты и уроки по раскраске пасхальных яиц. А кинологи и ветеринары пообщаются с посетителями и ответят на вопросы о питомцах на Цветном бульваре. Там же можно будет забрать животное из приюта на выставке собак и кошек.
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