На фестивале «Пасхальный дар» москвичей научат красить яйца

Кроме того, благотворительные фонды и некоммерческие организации проведут свои выставки, выступления и мастер-классы. С 16 по 29 апреля на территории семи столичных храмов пройдут концерты и уроки по раскраске пасхальных яиц. А кинологи и ветеринары пообщаются с посетителями и ответят на вопросы о питомцах на Цветном бульваре. Там же можно будет забрать животное из приюта на выставке собак и кошек.

Ранее синоптик Шувалов сообщил о солнечной погоде на Пасху в Москве.