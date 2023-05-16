Пассажир столичного метро высунул на ходу голову из вагона и попал на видео

Пассажир московского метро высунул голову из дверей вагона во время движения поезда в тоннеле и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Когда в вагоне нет кондея», — подписали авторы ролик. На кадрах стоящий у отрытых дверей вагона мужчина на ходу высунул наружу голову.

«Я сначала подумала его дверьми зажало и он едет», «Ему не хватает воздуха», «Слабоумие», «Явно премию Дарвина хочет получить», «Да нормально все, чувак никого не трогает, едет себе в удовольствие», «Когда в голове нет мозгов», «Когда в вагоне нет кондиционера и мозгов», — прокомментировали видео пользователи мессенджера.

Ранее пьяный пассажир московского метро спрыгнул на пути ради селфи и попал на видео.