20:21, 27 сентября 2023
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Пассажир московского метро разбил кулаком лампы на эскалаторе и попал на видео
Пассажир московского метро разбил лампы на эскалаторе кулаком.
Пассажир московского метро разбил лампу на эскалаторе кулаком, сообщает столичная Прокуратура.
Спускаясь к станции «Охотный ряд» столичной подземки, 36-летний мужчина ударил по плафону осветительного прибора, уничтожив его и две лампы.
Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России («Вандализм»).
Ранее молодой человек вышиб ногой створку турникета в метро и попал на видео.