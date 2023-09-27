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20:21, 27 сентября 2023
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Пассажир московского метро разбил кулаком лампы на эскалаторе и попал на видео

Пассажир московского метро разбил лампы на эскалаторе кулаком.

Пассажир московского метро разбил кулаком лампы на эскалаторе и попал на видео

Пассажир московского метро разбил лампу на эскалаторе кулаком, сообщает столичная Прокуратура.

Спускаясь к станции «Охотный ряд» столичной подземки, 36-летний мужчина ударил по плафону осветительного прибора, уничтожив его и две лампы.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России («Вандализм»).

Ранее молодой человек вышиб ногой створку турникета в метро и попал на видео.