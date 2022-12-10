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16:58, 10 декабря 2022
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Пассажир напал на сотрудника авиакомпании и пропустил свой рейс в Шереметьево

Пассажир напал на сотрудника авиакомпании и пропустил свой рейс в Шереметьево
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Нетерпеливый пассажир напал на сотрудника авиакомпании и пропустил свой рейс в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина пришел к стойке регистрации за десять минут до ее открытия и стал требовать посадить его в самолет. Работники аэропорта попросили его немного подождать. В ответ на это гражданин кинул свой паспорт в сотрудников, а затем напал на представителя авиакомпании «Победа» и повалил его на багажную ленту.

После этого дебошира задержали полицейские и на свой рейс он так и не попал, говорится в сообщении.

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