Пассажир спел под гитару для сотрудницы метро и умилил пользователей сети

На кадрах видно, что россиянин встал напротив женщины в вестибюле станции и спел, играя на гитаре. «Пассажир решил проявить знак внимания к сотруднице метрополитена», — прокомментировали ролик в группе.

Поступок мужчины умилил и развеселил пользователей сети. «Хорошо исполняет, здоровья мужику и счастья», «Милота», «Ромео», «Она все равно его без досмотра и бесплатно не пропустит», — написали комментаторы.

Ранее пассажир московского метро станцевал лезгинку в вагоне метро и вызвал бурную реакцию в сети.