Пассажир спел под гитару для сотрудницы метро и умилил пользователей сети
Мужчина спел под гитару для сотрудницы метро на станции «Багратионовская».
Пожилой мужчина исполнил песню под гитару для сотрудницы столичного метро на станции «Багратионовская». Ролик с выступлением пассажира опубликовал Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы».
На кадрах видно, что россиянин встал напротив женщины в вестибюле станции и спел, играя на гитаре. «Пассажир решил проявить знак внимания к сотруднице метрополитена», — прокомментировали ролик в группе.
Поступок мужчины умилил и развеселил пользователей сети. «Хорошо исполняет, здоровья мужику и счастья», «Милота», «Ромео», «Она все равно его без досмотра и бесплатно не пропустит», — написали комментаторы.
Ранее пассажир московского метро станцевал лезгинку в вагоне метро и вызвал бурную реакцию в сети.