Последствия взрыва пауэрбанка в классе московской школы попали на видео

«Плюс одна фобия», «Хорошо, что не взорвался, когда рюкзак на ней был», «Эвакуация в школе явно хромает», «На самом деле страшно», — прокомментировали юзеры.

Девочка успела забрать из портфеля лишь телефон, остальные ее вещи сгорели. Возгорание ликвидировали огнетушителем. После этого кабинет окутал густой серый дым, и учитель попросила всех выйти.

Директор школы №1570 Екатерина Орехова, где произошел инцидент, сообщила, что произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. В этот момент находившийся в классе педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание. «Никто из учеников не пострадал, с ребятами все в порядке. Занятия продолжаются в штатном режиме», — пояснила Орехова.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался аккумулятор электросамоката, в результате чего разгорелся пожар.