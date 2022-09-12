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23:32, 12 сентября 2022
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Павлинов жестоко убили в саду кафе в центре Москвы

Павлинов жестоко убили в саду кафе в центре Москвы

Павлинов жестоко убили в саду кафе «Кислород» в центре Москвы. Ролик с места событий выложили в Telegram-канале «Басманный 2.0».

На кадрах видно, что мертвые птицы лежат на газоне на территории заведения. Павлинов содержали в вольере при кафе.

По данным «Москва 24» со ссылкой на сотрудников «Кислорода», неизвестные могли разбить одно из окон и впустить в вольер собаку. Это не первый случай убийства павлинов в заведении, в мае текущего года там же обнаружили трех мертвых птиц.

Ранее жители востока Москвы заявили о случаях повешения собак на деревьях в Салтыковском лесопарке.

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