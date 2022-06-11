Пчелиный рой облепил велосипед курьера в Москве и попал на видео

На вызов приехали спасатели «Спецрезерва», однако сами справиться с насекомыми не смогли. Тогда сотрудники позвонили в магазин по продаже пчел, но там помочь отказались. Телефонный разговор услышал посетитель магазина, который оказался специалистом пасеки Донского монастыря. В результате мужчина приехал на помощь, собрал пчел в контейнер и увез на пасеку.

В подмосковном ЖК «Театральный парк» поселился рой диких пчел.