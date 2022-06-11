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Пчелиный рой облепил велосипед курьера в Москве и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Пчелиный рой облепил велосипед курьера в Москве. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации источника, доставщик отлучился от своего транспортного средства, чтобы отнести заказ. За несколько минут на его велосипеде образовался рой насекомых, на которых у курьера была аллергия.
На вызов приехали спасатели «Спецрезерва», однако сами справиться с насекомыми не смогли. Тогда сотрудники позвонили в магазин по продаже пчел, но там помочь отказались. Телефонный разговор услышал посетитель магазина, который оказался специалистом пасеки Донского монастыря. В результате мужчина приехал на помощь, собрал пчел в контейнер и увез на пасеку.
В подмосковном ЖК «Театральный парк» поселился рой диких пчел.