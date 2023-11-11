В лифте подмосковной многоэтажки сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой

В подмосковном поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой в лифте многоэтажки, сообщает SHOT.

Известно, что второклассница пошла в музыкальную школу. Она зашла в лифт на пятом этаже, а мужчина — на втором. Когда двери в кабину закрылись, он схватил девочку за ягодицы и стал целовать в лицо. На первом этаже она вырвалась и убежала в учебное учреждение, откуда позвонила родителям, которые обратились в полицию.

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали педофила, который, как выяснилось, был ранее неоднократно судим за кражу, организацию наркопритонов и за неуплату алиментов. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее в Москве поймали домогавшегося школьниц педофила.