Серийному подмосковному педофилу предъявили обвинение

Серийного педофила арестовали в Егорьевске, сообщает ГСУ СК России по Московской области. 46-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, за год жертвами обвиняемого стали пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет. Каждому из них после содеянного преступник платил за молчание.

Когда о случившемся узнали родители одного из подростков, они обратились в полицию. Вскоре после возбуждения уголовного дела следователи нашли еще четверых жертв маньяка.

Следователи нашли и изъяли автомобиль и мотоцикл, на которых, со слов детей, мужчина к ним приезжал. Расследование продолжается.

О начале поисков серийного педофила в Егорьевске стало известно в четверг, 22 июля.