В Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика

В Москве задержан педофил, почти полгода терроризировавший ребенка, сообщает ГСУ СК России по Москве. По данным ведомства, с декабря 2022 года по апрель 2023 года москвич совершал сексуальное насилие над 11-летним мальчиком.

Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина вину признал и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Ранее москвичи спасли ребенка от изнасилования.