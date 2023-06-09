12:12, 09 июня 2023
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В Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика
Москвич признался в надругательстве над 11-летним мальчиком.
Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash
В Москве задержан педофил, почти полгода терроризировавший ребенка, сообщает ГСУ СК России по Москве. По данным ведомства, с декабря 2022 года по апрель 2023 года москвич совершал сексуальное насилие над 11-летним мальчиком.
Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина вину признал и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Ранее москвичи спасли ребенка от изнасилования.