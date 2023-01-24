Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве

В ходе слаженной работы следователей по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, он был задержан в одном из аэропортов столицы. Ранее в 2015 году судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. По окончании допроса фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигуранта проверяют на причастность к иным преступлениям в России.

Ранее в Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила.