Город
15:51, 24 января 2023
1 мин.

Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве

Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве
Кадр: видео Telegram-канал «Столичный СК»

В столице предъявили обвинение педофилу, более полугода терроризировавшего ребенка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По версии следствия, злоумышленник в период с сентября 2014 по март 2015 года, совершая уборку территории на участке местности вблизи жилого дома, расположенного по улице Адмирала Лазарева, познакомился с малолетней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, и, используя ее беспомощное состояние, он неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В ходе слаженной работы следователей по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, он был задержан в одном из аэропортов столицы. Ранее в 2015 году судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. По окончании допроса фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигуранта проверяют на причастность к иным преступлениям в России.

Ранее в Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.