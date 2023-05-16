В Москве педагога обвинили в серии педофильских преступлений

Психолог помог выявить совершившего серию преступлений педагога-педофила, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, 64-летний мужчина совершал преступления в разных регионах России с 2008 по 2021 годы. Работая в организации по развитию детского творчества, он надругался над шестью малолетними детьми. Для знакомства и общения с ними он использовал свои профессиональные навыки.

Узнать о случившемся удалось благодаря психологу одного из потерпевших. Обвиняемый частично признал свою вину. Кроме того, в основу обвинительного заключения легли результаты 25 различных экспертиз. Уголовное деле предано в суд.

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