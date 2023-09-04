Столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту
Мошенники обманули столичного пенсионера на 14,3 миллиона рублей.
Телефонные мошенники обманули столичного пенсионера на 14,3 миллиона рублей, сообщает Прокуратура Москвы.
По информации ведомства, мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщил 82-летнему жителю столицы по телефону о списании с его счета денег. Далее злоумышленники под видом сотрудников банка узнали у пострадавшего о его банковских вкладах.
Затем мужчине сообщили, что «черные риэлторы» пытаются завладеть его двухкомнатной квартиру в 4-м Рощинском проезде и чтобы предотвратить преступные действия нужно ее срочно продать якобы «подставному лицу». Пенсионера убедили, что он останется владельцем квартиры, поэтому он продал ее за 12,4 миллиона рублей, а деньги обменял на криптовалюту и перевел все средства аферистам. Спустя несколько дней объявился новый владелец и москвич понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил более 14,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана на фоне повышения ставок ЦБ.