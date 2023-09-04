Столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту

Телефонные мошенники обманули столичного пенсионера на 14,3 миллиона рублей, сообщает Прокуратура Москвы.

По информации ведомства, мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщил 82-летнему жителю столицы по телефону о списании с его счета денег. Далее злоумышленники под видом сотрудников банка узнали у пострадавшего о его банковских вкладах.

Затем мужчине сообщили, что «черные риэлторы» пытаются завладеть его двухкомнатной квартиру в 4-м Рощинском проезде и чтобы предотвратить преступные действия нужно ее срочно продать якобы «подставному лицу». Пенсионера убедили, что он останется владельцем квартиры, поэтому он продал ее за 12,4 миллиона рублей, а деньги обменял на криптовалюту и перевел все средства аферистам. Спустя несколько дней объявился новый владелец и москвич понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил более 14,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана на фоне повышения ставок ЦБ.