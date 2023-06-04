Пенсионер на авто сбил подростков на квадроцикле в Подмосковье

65-летний мужчина на легковом авто сбил 13-летних школьников на квадроцикле в подмосковном Ступино. Кадрами с места событий делится Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, в результате ДТП оба транспортных средства оказались сильно повреждены. Подростки госпитализированы, пенсионер не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Mercedes упал с третьего этажа многоуровневой парковки на Новодмитровской улице в Москве. Находившийся внутри водитель выжил.