14:20, 04 июня 2023
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Пенсионер на авто сбил подростков на квадроцикле в Подмосковье
65-летний мужчина на авто сбил 13-летних школьников на квадроцикле в Ступино.
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»
65-летний мужчина на легковом авто сбил 13-летних школьников на квадроцикле в подмосковном Ступино. Кадрами с места событий делится Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, в результате ДТП оба транспортных средства оказались сильно повреждены. Подростки госпитализированы, пенсионер не пострадал.
Ранее сообщалось, что автомобиль марки Mercedes упал с третьего этажа многоуровневой парковки на Новодмитровской улице в Москве. Находившийся внутри водитель выжил.