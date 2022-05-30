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Пенсионер выпал из окна вместе с собакой в Подмосковье

Пенсионер выпал из окна вместе с собакой в Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пожилой мужчина и его собака погибли после падения из окна шестого этажа жилого дома в подмосковном Подольске. Информацией об этом поделилась подписчица паблика «Подслушано. Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее сообщению, инцидент произошел на улице Красной. Женщина рассказала, что пенсионер жил вместе с сыном-пьяницей, который постоянно его доводил. Сама она часто встречала пожилого мужчину на улице, гуляющим со своей старой собакой.

По словам очевидцев, в момент падения мужчина держал животное под мышкой.

Ранее тела выпавших из окна братьев обнаружили в московском дворе. Инцидент произошел на Кунцевской улице.

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