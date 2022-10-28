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10:29, 28 октября 2022
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В Москве пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую на миллион рублей

В Москве пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую на миллион рублей
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 70-летняя пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую на миллион рублей. Подозреваемую задержали в Ярославской области, сообщает «МВД Медиа».

«Со слов пожилой злоумышленницы, ее престарелая приятельница попросила пойти вместе с ней в банк, где та собиралась снять наличные денежные средства. После того, как женщины вернулись в квартиру заявительницы, гостья проследила, куда хозяйка положила сумку с деньгами, а затем незаметно забрала ее, после чего скрылась», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемая находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги изъяты и будут возвращены владелице.

Ранее лжесоцработница обокрала труженицу тыла Великой Отечественной войны. Когда пенсионерка принесла имеющиеся дома сбережения, мошенница отвлекла ее внимание, украла 120 тысяч рублей и скрылась.

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