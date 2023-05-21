Пенсионерку-«пирата» заметили в столичном ТЦ

«Интересно, а если он нагадит на спину, это к счастью?», «Да бабуля — пират по жизни! Ей так и положено ходить. Читайте классику!», «Чтобы не брать с собой список продуктов, можно просто наговорить его попугаю! Удобно», «Какой экзотический охранник», «Прикольный попугайчик», — написали подписчики канала в комментариях.

Ранее «истребитель демонов» с мечом в московском метро попал на видео.