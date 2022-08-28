Пенсионерка подожгла автомобиль сотрудника Минобороны в Москве

«На Ленинградском шоссе женщина подошла к автомобилю сотрудника Минобороны, облила бензином, после чего подожгла», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что правонарушительница задержана и доставлена в полицию.

Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как злоумышленница подходит к иномарке BMW X6, стоящей во дворе, поливает ее воспламеняющейся жидкостью и скрывается с места происшествия. По данным СМИ, поджигательница — 65-летняя пенсионерка.

Ранее в Подмосковье мужчина сжег машину бывшего работодателя и попал на видео. Он объяснил свой поступок местью.