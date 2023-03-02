Пенсионерка пообещала проклясть отказавшуюся от ее помощи слепую девушку

Об обещании пенсионерки проклясть ее за отказ от помощи рассказала изданию «Подмосковье сегодня» 20-летняя Алина Романова (имя изменено). Девушка слепая с рождения, но ориентироваться в родном городе это ей не мешает.

«Возле "зебры" без светофора я всегда чувствую себя дирижером: чтобы машины остановились, мне нужно поднять тросточку. Но обычные пешеходы об этом не знают. И вот мне решила помочь, судя по голосу, какая-то бабушка…» — поделилась Романова.

Девушка вежливо отказалась от помощи, но пенсионерка в ответ начала кричать. Романова спокойно объяснила ей, что может перейти дорогу сама, однако и это не помогло.

«Вслед мне она крикнула: "Я тебя прокляну за такое". С подобным я столкнулась впервые, а вот мои друзья уже встречали таких "помощников"», — заявила жительница Подмосковья.

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