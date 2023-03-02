Город
18:51, 02 марта 2023
1 мин.

Пенсионерка пообещала проклясть отказавшуюся от ее помощи слепую девушку

Пенсионерка пообещала проклясть отказавшуюся от ее помощи слепую девушку
Фото: BSIP / Universal Images Group / Getty Images

Об обещании пенсионерки проклясть ее за отказ от помощи рассказала изданию «Подмосковье сегодня» 20-летняя Алина Романова (имя изменено). Девушка слепая с рождения, но ориентироваться в родном городе это ей не мешает.

«Возле "зебры" без светофора я всегда чувствую себя дирижером: чтобы машины остановились, мне нужно поднять тросточку. Но обычные пешеходы об этом не знают. И вот мне решила помочь, судя по голосу, какая-то бабушка…» — поделилась Романова.

Девушка вежливо отказалась от помощи, но пенсионерка в ответ начала кричать. Романова спокойно объяснила ей, что может перейти дорогу сама, однако и это не помогло.

«Вслед мне она крикнула: "Я тебя прокляну за такое". С подобным я столкнулась впервые, а вот мои друзья уже встречали таких "помощников"», — заявила жительница Подмосковья.

Ранее курьер с нарушением слуха Дмитрий рассказал об отношении москвичей к глухим. «Вообще в Москве живут классные люди», — заявил он.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.