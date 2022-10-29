Подмосковные врачи спасли пенсионерку с опухолью объемом 2,5 литра

Подмосковные врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью. 72-летняя женщина жаловалась на сильные боли в нижней части живота, ей диагностировали серозную кисту правого яичника, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«Пациентка поступила к нам в экстренном порядке. Объем серозной кисты составил 2,5 литра. Ситуация отягощалась различными заболеваниями: гипертонической болезнью, атеросклеротическим кардиосклерозом и ожирением. Вмешательство провели малоинвазивным лапароскопическим путем через три прокола, операция длилась меньше часа», — сказала заведующая гинекологическим отделением Долгопрудненской больницы Инна Сысоева.

Операция прошла успешно, и пенсионерка уже выписана. В Минздраве напомнили о необходимости ежегодных профилактических осмотров у гинеколога с целью обнаружения заболеваний на начальной стадии, когда они эффективнее поддаются лечению.

Ранее врачи удалили жительнице Подмосковья 40-сантиметровую опухоль яичника. Женщина поступила в гинекологическое отделение с жалобами на тянущие боли внизу живота.