Пенсионеры вложили деньги в финансовую пирамиду и потеряли 100 миллионов рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли мошенническую схему с предложением инвестирования. Злоумышленники заманили пенсионеров в финансовую пирамиду. В результате потерпевшие потеряли все вложенные деньги, сообщается на сайте «МВД МЕДИА».

«Установлено, что злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в "сверхприбыльные проекты". Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертвами аферистов стало 170 человек, а сумма ущерба составляет порядка 100 миллионов рублей.

Против злоумышленников возбуждено 169 уголовных дел, объединенных в одно производство, по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из фигурантов заключен под стражу, также задержана его соучастница, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Накануне москвичка взяла кредит на пять миллионов и перевела все деньги аферистам.