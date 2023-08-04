Перечислены главные признаки спелого арбуза

В четверг, 3 августа, столице открылось 230 бахчевых развалов. Они будут работать до 1 октября, заявили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

«Арбуз — двуполая ягода. У "мальчиков" низ плода (противоположная хвостику сторона) выпуклый, а у "девочек" — плоский, на нем есть широкий кружочек. "Девочки" считаются более вкусными», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали выбирать средние по размеру арбузы с твердой и блестящей коркой, которая не поддается, если ее попробовать проткнуть ногтем. Другие признаки качественного плода — сухой хвостик, максимально контрастные полосы и пятно насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

Кроме того, спелость арбуза можно определить по звуку, если по ягоде постучать, — он должен быть звонким. Еще для проверки горожанам посоветовали приложить плод к уху и сдавить двумя руками: у спелого арбуза кожура должна немного прогнуться и затрещать.

Ранее кинолог высказался о кормлении собак арбузами и дынями.