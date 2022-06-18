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Пешеходный переход для ежей заметили в подмосковном парке

Пешеходный переход для ежей заметили в подмосковном парке
Фото: страница «Подслушано Дубна» в Facebook

В одном из подмосковных парков заметили пешеходный переход для ежей. Конструкция попала на фото, выложенное в группе «Подслушано Дубна» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что на дороге начертили зебру с короткими полосками и поставили небольшой дорожный знак, на котором нарисован еж с котомкой за плечом. Местные жители в комментариях рассказали, что эта идея пришла в голову детям.

«Пешеежник» умилил пользователей сети. Фото перехода для животных набрало более 700 восхищенных и одобрительных реакций. «На заметку ежам — по сторонам все равно смотрите», «Светофор не забудьте поставить», — развеселились комментаторы. Одна из местных жительниц рассказала, что действительно видела ежа, перебегающего новый пешеходный переход.

В текущем году ежи проснулись в Подмосковье в конце зимы из-за аномальной погоды.

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